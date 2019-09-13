Еще четыре человека должны вернуться в Севастополь после обмена с Украиной

13.09.19 18:03

© РИА Новости. Илья Питалев

13 сентября. Interfax-Russia.ru - Всего пятеро жителей Севастополя попали в число освобожденных по обмену с Украиной, один из них - бывший депутат городского совета Владимир Галичий, - в пятницу вернулся домой, сообщил журналистам депутат Госдумы Дмитрий Белик.

"Кроме Владимира Алексеевича в ближайшее время еще четыре человека-севастопольца прибудут сюда. Одного из них вы, наверно, завтра увидите", - сказал Белик, отказавшись пока называть фамилии.

Галичий, который не был в Севастополе около четырех лет, рассказал, что по прибытии в город первым делом отправился на море.

По его словам, в целом украинские правоохранители относились у нему уважительно и не применяли физическую силу. Однако арест сказался на состоянии здоровья - экс-депутат перенес операцию на сердце.

Белик, в свою очередь, заявил, что намерен поднять на федеральном уровне вопрос выплаты компенсаций гражданам РФ, которые оказались в такой ситуации по политическим причинам.

Галичий был задержан на Украине в 2015 году за то, что в марте 2014-го голосовал за проведение референдума о присоединении Севастополя к России. Его обвинили в госизмене.

Россия и Украина провели взаимное освобождение удерживаемых граждан в формате "35 на 35" 7 сентября. На Украину вернулись, в частности, режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и 24 моряка, задержанных после инцидента у берегов Крыма в прошлом году.

Тем временем в Москву прибыли 35 человек, включая журналиста Кирилла Вышинского, а также свидетеля по делу о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха.