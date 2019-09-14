Ростов-на-Дону встречает 270-летний юбилей концертом звезд российской эстрады, парусной регатой и фестивалями

14.09.19 14:46

Фото пресс-службы администрации Ростова-на-Дону

14 сентября. Interfax-Russia.ru - Празднование270-летия Ростова-на-Дону началось с колокольного звона во всех храмах донской столицы, передает корреспондент агентства “Интерфакс-Юг” с открытия праздничных мероприятий, проходящего в центре города.

"Сегодня городу 270 лет, и самое ценное в нем - это его жители. Более 150 национальностей, которые живут в мире, дружбе и взаимопонимании. Жители Ростова любят свой город и всегда и везде всем доказывают, что он самый лучший. И все знают, что Ростов-на-Дону – это действительно жемчужина Юга нашей страны. С праздником!”, - сказал Логвиненко.

Праздничные мероприятия в течение дня проходят на территории всего города. На набережной состоится праздник молодых семей, а также конкурс “Мисс молодежь Ростова”. В течении всего дня жители и гости города смогут проверить себя в экстремальных видах спорта и послушать концертную программу.

Вечером пройдет парусная регата, в которой примут участие более 20 парусных судов. После этого состоится открытый турнир города по пляжному бодибилдингу.

Парк "Левобережный" стал центральной площадкой для проведения спортивно-молодежного и гастрономического фестивалей. На главной сцене парка свое мастерство показывают ростовские спортсмены, а рядом работают площадки силового экстрима и пляжного волейбола

Самым главным мероприятием праздника станет гала-концерт, который пройдет на Театральной площади города. В нем примут участие лучшие творческие коллективы Ростова-на-Дону и звезды российской эстрады. Завершится празднование Дня города фейерверком.

Как сообщала ранее замглавы Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова в интервью агентству “Интерфакс-Юг”, в рамках празднования состоится концерт с участием коллективов из городов-побратимов и городов-партнеров Ростова-на-Дону.

В торжественных мероприятиях, посвященных юбилею города, примут участие делегации из Великобритании, ФРГ, Армении, Финляндии, Болгарии, Китая, Кипра, Беларуси, Испании, а также представители из Донецка и Луганска.