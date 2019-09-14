В ДТП под Ярославлем погибло 7 человек

14.09.19 14:54

Фото МЧС по Ярославской области

14 сентября. Interfax-Russia.ru - МЧС по Ярославской области сообщает об увеличении числа пострадавших в результате ДТП грузовика и автобуса в субботу, сообщили "Интерфаксу " в главном управлении МЧС по региону.

"По уточнённым данным, пострадали 35 человек, из которых семеро погибли. На месте работают, в том числе, и психологи МЧС", - сказал собеседник агентства.

В оперативном штабе на месте ДТП "Интерфаксу" сообщили, что МЧС организовал "горячую линию" по номеру 8(4852)790901.