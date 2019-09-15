Участок дороги в Ярославской области, где в ДТП погибли 8 человек, был отремонтирован в августе

15.09.19 12:09

© РИА Новости. Александр Кряжев

15 сентября. Interfax-Russia.ru - Автоавария с участием грузовика и автобуса, унесшая жизни восьми человек, произошла на участке дороги, где недавно проведен ремонт, заявляют власти региона.

ДТП произошло в минувшую субботу.

"Сообщаю, что на данном участке трассы в рамках контракта на содержание региональных автомобильных дорог компанией АО "Ярдормост" был проведен ремонт так называемой большой картой в августе 2019 года. Асфальт был уложен на участке практически в полкилометра, в том числе в месте произошедшего ДТП. Нареканий у служб технического надзора к проведенному ремонту нет - он выполнен качественно", - написал директор департамента транспорта Ярославской области Евгений Моисеев в фейсбуке.

Он выразил соболезнования родственникам жертв автоаварии.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения грузовика и автобуса на трассе Ярославль-Иваново погибли восемь человек.