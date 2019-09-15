Роспотребнадзор изучит питание детей из регионов РФ в школе и дома

15.09.19 12:01

© РИА Новости. Дэн Леви

15 сентября. Interfax-Russia.ru- Роспотребнадзор проведет мониторинг питания детей в школе и дома, говорится в сообщении пресс-службы, размещенном на официальном сайте ведомства в воскресенье.

"Основные задачи мониторинга включают в себя такие показатели, как оценку фактического питания: какие продукты потребляют, в каком количестве, сколько раз в день, что едят дети в организованных коллективах и дома, какие региональные особенности и главное - насколько рацион отвечает принципам здорового питания по сахару, соли, трансжирам, наличию необходимых микронутриентов", - цитируют в пресс-службе руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.

Исследование будет проводиться путем опроса и анкетирования родителей при участии детей, а также анализа сведений из образовательных учреждений, где питаются несовершеннолетние.

Мероприятия пока пройдут только в пяти регионах в рамках "пилотного проекта": это Московская, Самарская, Свердловская и Омская области и Республика Башкортостан. Вести сбор данных будут специалисты Роспотребнадзора при участии ученых из НИИ питания, а также других научных организаций Московской области, Перми и Новосибирска.

В пресс-службе отмечают, что исследования помогут понять не только то, как питаются дети, например, в школе, но и получить ценную информацию о том, что они едят дома и какие пищевые привычки существуют в семье. Кроме того, это даст материал для анализа, как питается население в различных регионах.

После исследования специалисты смогут дать обновленные рекомендации по питанию детей разных возвратных групп, а также организовать уроки правильного питания для детей, учителей и родителей.

"Работу с родительским сообществом, ассоциациями и комитетами мы планируем вести в первую очередь. Это обязательное условие, так как именно это дает четкое понимание, что происходит в семье и как правильно, аргументированно и доходчиво объяснить правила здорового и качественного питания, а также составления рациона для детей", - отметила Попова.

По ее словам, другой аспект работы - исследование и проверка продуктов питания. Специалисты намерены изучить молекулярный состав продукта, чтобы оценить его полезность.

В пресс-службе уточняют, что исследование - часть федерального проекта "Укрепление общественного здоровья".