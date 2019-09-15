Минстрой хочет распространить механизм эскроу-счетов на строительство частных домов

15.09.19 12:04

© РИА Новости. Владимир Астапкович

15 сентября. Interfax-Russia.ru - Минстрой России намерен распространить механизм проектного финансирования с применением счетов эскроу на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"На комплексное индивидуальное жилищное строительство, когда земельные участки находятся в собственности либо в аренде у застройщика, будет распространен механизм проектного финансирования, который сейчас начал действовать на рынке многоквартирных домов", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в настоящее время Минстрой инициировал необходимость создания специального финансового инструмента в индивидуальном жилищном строительстве. Новый механизм призван развить ипотечное кредитование ИЖС "при защищенности финансовых средств граждан".

В Минстрое подчеркнули, что проектное финансирование ИЖС планируется осуществить через уполномоченный банк в сфере жилищного строительства. Банк также сможет контролировать расходование средств, выделяемых на строительство инфраструктуры. Кроме того, новый инструмент позволит создать рекомендательные стандарты типовых проектов индивидуальных жилых домов повторного применения.

"Распространение такого механизма будет возможным только при внесении соответствующих изменений в действующее законодательство", - сказали в пресс-службе.

В феврале этого года президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию, поручил проработать программу поддержки ИЖС. К 2024 году ежегодный объем ввода индивидуального жилья должен превысить 40 млн кв.м. В 2018 году в РФ было введено в эксплуатацию 75,3 млн кв.м жилья, доля ИЖС составила 43,1%.

Вице-премьер Виталий Мутко заявлял, что правительство к октябрю завершит разработку федеральной программы развития ИЖС, а в её основу ляжет опыт Липецкой области.

С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки.

При этом определены критерии жилых проектов, которые могут быть достроены после 1 июля без перехода на новую схему финансирования. Согласно постановлению правительства, степень готовности многоквартирного дома должна составлять не менее 30%, а количество заключенных договоров долевого участия в строительстве объекта должно быть не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений.