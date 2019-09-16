Прокуратура нашла нарушения при добыче серых китов аборигенами на Чукотке

16.09.19 06:21

© РИА Новости. Вера Костамо

16 сентября. Interfax-Russia.ru - Прокуратура на Чукотке потребовала устранить нарушения, допущенные общиной коренных малочисленных народов при добыче серых китов, занесенных в Красную книгу РФ, сообщается в понедельник на сайте надзорного ведомства региона.

Во время прокурорской проверки установлено, что в 2017-2019 годах территориально-соседская община коренных малочисленных народов Севера "Анкальыт" добыла восемь серых китов.

Однако община, нарушая установленные правительством РФ правила добычи редких видов водных биоресурсов, не составила и не направила необходимые акты в ведомство, выдавшее разрешение на вылов китов.

"По фактам выявленных нарушений руководителю общины внесено представление", - говорится в сообщении прокуратуры. Надзорное ведомств также контролирует принятие мер по устранению нарушений федерального законодательства.

Чукотка является единственным регионом России, где ведется аборигенный китобойный промысел, в округе работают восемь территориально-соседских общин малочисленных коренных народов Севера, занимающихся морским зверобойным промыслом.