Военные экологи в этом сезоне завершили очистку островов Врангеля и Большой Шантар

16.09.19 06:23

© РИА Новости. Сергей Красноухов

16 сентября. Interfax-Russia.ru - Сводные экологические подразделения Восточного военного округа (ВВО) в этом сезоне завершили работы на арктических островах Врангеля и Большой Шантар, собрав около 200 тонн металлолома, сообщила в понедельник пресс-служба округа.

Военные экологи спрессовали более 1,7 тыс. пустых бочек весом около 55 тонн на острове Большой Шантар. Также военнослужащие демонтировали одно ветхое строение, говорится в пресс-релизе.

Вывезти собранный лом планируется в следующем году. На острове Врангеля в нынешнем сезоне собрано и упаковано в специальные контейнеры более 150 тонн металлолома, рекультивировано около 2 га земли. До конца года металлолом планируется вывезти на корабле сторонней организации, сообщается в релизе.

Специалисты экологических подразделений уже отправились в пункты постоянной дислокации, для доставки личного состава и инвентаря были задействованы вертолеты армейской авиации ВВО.

Всего с 2015 года с острова Врангеля, который входит в состав одноименного заповедника, являющегося объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, военнослужащие ВВО вывезли более 2,2 тыс. тонн лома цветных и черных металлов.