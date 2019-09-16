Дополнительные 13 млн рублей получит Комсомольск-на-Амуре для ликвидации последствий паводка

16.09.19 06:29

© РИА Новости. Михаил Мордасов

16 сентября. Interfax-Russia.ru - Паводковая обстановка в Комсомольске-на-Амуре продолжает оставаться сложной, городу выделены дополнительные средства на борьбу со стихией, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Губернатор Сергей Фургал подписал распоряжение о дополнительном выделении городской администрации 13 млн рублей на борьбу с паводком. Первая сумма в размере 15 млн рублей была перечислено еще в конце августа. Средства помогут окончательно ликвидировать последствия стихии", - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что уровень реки в Амуре у города продолжает стабильно снижаться, прибывают грунтовые воды.

"В настоящее время отсыпка дамб завершена, все они доведены до высоты уровня в 9 метров. Сейчас основная задача - откачка воды с улиц. Пока пешеходные зоны мы вынуждены прокладывать мешками с песком. В городе установлено более 40 насосов, переброшенных к нам из разных районов края. Вся техника работает в круглосуточном режиме", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы в городе наступает второй этап ликвидации последствий наводнения. После того, как вода отступит, будут проведены дезинфекция и дератизация (комплексные меры по уничтожению грызунов - ИФ) территорий и зданий. Для этого планируется привлечь военных.

Также местные власти приступят к подсчету ущерба.