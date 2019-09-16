Прокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей при пожаре в Красноярске

16.09.19 08:32

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

16 сентября. Interfax-Russia.ru - Следственные органы СКР возбудили дело по факту гибели четырех детей и четырех взрослых на ночном пожаре в Октябрьском районе Красноярска, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в понедельник.

Дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, пожар произошел около 2 часов ночи в квартире улице Гусарова.

"В этой квартире проживала семья с двумя детьми, к ним на выходные приехали родственники также с двумя детьми. Соседи вызвали пожарных, которые проникли в квартиру, где обнаружили тела восьми человек. Назначена пожарно-техническая экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в релизе.

Предварительная причина пожара: короткое замыкание, но также рассматривается версия о неосторожном обращении с огнем.

Позднее стало известно, что при пожаре погибла семья прокурора Лесосибирска.

"Прокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей - женой и двумя детьми - при пожаре в жилом доме", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе краевой прокуратуры агентству подтвердили эту информацию.

"С прискорбием подтверждаем, что прокурор города Лесосибирска Федорцов Василий Владимирович, супруга, двое детей, а также сестра со своей семьей погибли. Сотрудники прокуратуры приносят соболезнования родным и близким", - сказала старший помощник прокурора края Ольга Гайдук.

По данным ведомства, 36-летний Федорцов был назначен на должность прокурора Лесосибирска в апреле нынешнего года. В органах прокуратуры он работал с 2006 года.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в Красноярске, площадь пожара составила 40 квадратных метров, на его ликвидацию понадобилось около получаса.