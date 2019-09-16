Прилет четырех авиарейсов в Кемерово задерживается из-за тумана

16.09.19 07:13

© РИА Новости. Илья Питалев

16 сентября. Interfax-Russia.ru - Три авиарейса из Москвы и один самолет из Антальи не смогли приземлиться в Кемерове из-за тумана, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в справочной кемеровского аэропорта им.А.Леонова в понедельник.

Рейс ZF-460 Анталья - Кемерово перенаправили в новосибирский аэропорт Толмачево, рейс SU-1450 из Москвы направлен в аэропорт Барнаула.

Также задерживаются рейсы S7-171 и DP-445 из Москвы до Кемерова, ожидается, что оба судна совершат посадку до 12:00 (8:00 мск).