Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на высоту 2 км

16.09.19 07:16

© РИА Новости. Евгений Нескромный

16 сентября. Interfax-Russia.ru - Пепловый выброс произошел в понедельник днем на вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир (Северные Курилы, Сахалинская область).

"Согласно визуальным данным вулканологов из Северо-Курильска (о.Парамушир), в понедельник днем на Эбеко произошел выброс пепла на высоту до 2 км над уровнем моря", - сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).

Пепловый шлейф распространился на 5 км к востоку от вулкана.

Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.