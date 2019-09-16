Пассажирский автобус попал в аварию в Красноярском крае, госпитализировано 11 человек

16.09.19 08:21

© РИА Новости. Павел Лисицын

16 сентября. Interfax-Russia.ru - Автобус ПАЗ с пассажирами съехал в кювет в поселке Миндерла Красноярского края, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону в понедельник.

"На момент ДТП (дорожно-транспортного происшествия - ИФ) в автобусе находилось 23 человека. Из них 11 пассажиров госпитализированы в районную больницу с травмами различной степени тяжести", - говорится в пресс-релизе.

Согласно предварительным данным, автобус перевозил рабочих птицефабрики, водитель не справился с управлением и автобус съехал в кювет.

Отмечается, что признаков опьянения у водителя обнаружено не было.