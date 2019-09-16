Футбольные команды устроили драку в Дагестане - МВД

16.09.19 08:25

© РИА Новости. Вадим Жернов

16 сентября. Interfax-Russia.ru - Полиция выясняет причину конфликта между двумя футбольными командами в Дагестане, в результате которого один человек пострадал, сообщил "Интерфаксу-Юг" представитель регионального МВД в республике.

"Сегодня в 14:30 на стадионе "Труд" в Махачкале произошла потасовка между двумя футбольными командами. В драке участвовало около 40 человек. Принятыми мерами сотрудниками полиции, несущими службу на стадионе, и тренерским штабом, драка пресечена. Один из участников потасовки госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в отдел полиции доставлено пять предполагаемых зачинщиков драки.