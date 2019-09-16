Закон о том, что региональный депутат не может одновременно быть федеральным сенатором, внесен в Думу

16.09.19 08:51

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

16 сентября. Interfax-Russia.ru - В Госдуму внесен законопроект, предлагающий исключить возможность совмещения полномочий члена Совета Федерации и депутата законодательного органа субъекта РФ.

Авторами законопроекта стали вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также глава комитета Госдумы по федеративному устройству Алексей Диденко.

Соответствующий проект закона внесен в Госдуму в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе фракции ЛДПР.

В настоящее время законодательством предусмотрено, что в случае, если все депутаты законодательного органа госвласти субъекта РФ избраны по одномандатным избирательным округам, депутат этого органа, наделенный полномочиями члена Совета Федерации, вправе совмещать полномочия сенатора и депутата законодательного органа субъекта.

Разработчики законопроекта считают, что подобная норма недопустима "с учетом необходимого в условиях Федерации разграничения предметов ведения и полномочий, исключения конфликта интересов, неравенства статуса депутатов, организационных сложностей", - говорится в пояснительной записке.

"Так, например, при одобрении проекта закона о поправке к Конституции РФ одни и те же лица будут участвовать в голосовании дважды: при одобрении проекта в Совете Федерации и в региональном парламенте, в то время как конституционные положения требуют четкого разделения инстанций при решении данного вопроса", - отмечают авторы законопроекта.

Кроме того, "возможность совмещения указанных полномочий нарушает конституционное равенство субъектов РФ, их симметрию", говорится в документе.