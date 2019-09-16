Историю лодки-кижанки и долбленки расскажут на выставке в зале музея "Кижи" в Петрозаводске

16.09.19 09:04

© РИА Новости. Илья Тимин

16 сентября. Interfax-Russia.ru - Интерактивная выставка "Все дело в лодке" откроется в выставочном зале музея "Кижи" в Петрозаводске в понедельник, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Посетителям продемонстрируют лодку-кижанку и долблёнку, известную в центральной Карелии с эпохи неолита.

По информации пресс-службы, лодки-кижанки были основным средством передвижения жителей Заонежья на протяжении нескольких веков. На них ловили рыбу, ездили в церковь, перевозили скот на пастбища, расположенные на островах Онежского озера.

"Именно в Заонежье сформировался своеобразный тип шитой лодки, получившей название "кижанка". Наиболее подходящая к особенностям навигации на Онежском озере, эта лодка используется и в наше время. Уже более 20-ти лет лодку-кижанку прославляет фестиваль "Кижская регата", - говорится в сообщении.

Еще один экспонат выставки - лодка-долблёнка, известная в Заонежье с эпохи неолита. Для ее строительства брали ствол осины, который выдалбливали изнутри. В древности долблёнки использовали для плавания на далекие расстояния, для охоты на морского зверя, поэтому лодки делали с высокими массивными бортами.