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16.09.19 09:04
Историю лодки-кижанки и долбленки расскажут на выставке в зале музея "Кижи" в Петрозаводске
Посетителям продемонстрируют лодку-кижанку и долблёнку, известную в центральной Карелии с эпохи неолита.
По информации пресс-службы, лодки-кижанки были основным средством передвижения жителей Заонежья на протяжении нескольких веков. На них ловили рыбу, ездили в церковь, перевозили скот на пастбища, расположенные на островах Онежского озера.
"Именно в Заонежье сформировался своеобразный тип шитой лодки, получившей название "кижанка". Наиболее подходящая к особенностям навигации на Онежском озере, эта лодка используется и в наше время. Уже более 20-ти лет лодку-кижанку прославляет фестиваль "Кижская регата", - говорится в сообщении.
Еще один экспонат выставки - лодка-долблёнка, известная в Заонежье с эпохи неолита. Для ее строительства брали ствол осины, который выдалбливали изнутри. В древности долблёнки использовали для плавания на далекие расстояния, для охоты на морского зверя, поэтому лодки делали с высокими массивными бортами.
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