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16.09.19 09:07
Участник акций протеста в Екатеринбурге получил полгода исправительных работ
"Мельниченко Станислава Александровича признать виновным в совершении преступления по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и назначить ему наказание в виде исправительных работ на срок шесть месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства", - процитировал решение суда собеседник агентства.
Ранее суд оштрафовал Мельниченко на 12 тыс. рублей за участие в несанкционированном публичном мероприятии (ч.5 ст.20.2 КоАП РФ).
Как сообщалось, в середине мая в центре Екатеринбурга проводились протесты против возведения храма святой Екатерины в сквере на Октябрьской площади. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Более 30 подверглись административному аресту. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей о месте строительства храма, поскольку необходимо учесть мнение горожан.
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