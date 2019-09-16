Участник акций протеста в Екатеринбурге получил полгода исправительных работ

16.09.19 09:07

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

16 сентября. Interfax-Russia.ru - Суд в Екатеринбурге приговорил к шести месяцам исправительных работ за оскорбление представителя власти участника акции протеста против строительства храма, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе Верх-Исетского районного суда.

"Мельниченко Станислава Александровича признать виновным в совершении преступления по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и назначить ему наказание в виде исправительных работ на срок шесть месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства", - процитировал решение суда собеседник агентства.

Ранее суд оштрафовал Мельниченко на 12 тыс. рублей за участие в несанкционированном публичном мероприятии (ч.5 ст.20.2 КоАП РФ).

Как сообщалось, в середине мая в центре Екатеринбурга проводились протесты против возведения храма святой Екатерины в сквере на Октябрьской площади. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Более 30 подверглись административному аресту. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей о месте строительства храма, поскольку необходимо учесть мнение горожан.