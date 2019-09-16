Минкультуры создает федеральную систему субсидирования кинопроизводства в РФ для иностранцев

16.09.19 09:23

© РИА Новости. Иван Руднев

16 сентября. Interfax-Russia.ru - Министерство культуры РФ планирует на федеральном уровне закрепить систему частичного возмещения затрат на съемки в России зарубежным кинокомпаниям, однако проект постановления требует доработок, сообщил журналистам глава ведомства Владимир Мединский.

"Мы уже давно работаем над тем, чтобы организовать такую же систему работы и у нас в России. В частности, уже в 14 регионах работают кинокомиссии, во многих из них принято законодательство, позволяющее частично компенсировать выплаты по затратам, понесённым на их территории. И мы сейчас работаем совместно с министерством экономики над созданием федеральной системы субсидирования кинопроизводства на территории РФ для иностранных производителей", - сказал Мединский.

По словам министра, в 14 регионах принято законодательство, позволяющее частично компенсировать выплаты по затратам, понесtнным на их территории. Также там уже работают специальные кинокомиссии.

Министр подчеркнул, что действующий проект постановления, который находится на согласовании в различных ведомствах, требует доработок.

"Тот проект постановления, который пока проходит согласование между различными ведомствами в отношении создания стимулирования иностранных кинокомпаний снимать в России, пока он у нас вызывает вопросы. С концепцией этого постановления ознакомился, но мне кажется, его можно сделать лучше. Мы обязательно его обсудим с министром Орешкиным уже на следующей неделе", - сказал Мединский.

По словам министра, "без дополнительного стимулирования, организационного и финансового, завлечь крупные киностудии тяжело".

Также министр считает, что привлечение иностранных компаний для съёмок в России поможет привлечению туризма. Он напомнил, что после съёмок "Властелина колец" туристический поток в Новую Зеландию значительно вырос.