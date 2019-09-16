16.09.19 09:50

© РИА Новости. Игорь Руссак

16 сентября. Interfax-Russia.ru - В Петербурге открыли затворы городского КЗС (Комплекса защитных сооружений от наводнений), которые были закрыты в минувшее воскресенье из-за повышения воды в Неве до критических отметок (+150... +160 см).

Как сообщает пресс-служба городского главка МЧС в понедельник, дамба была открыта в 00:38. По данным на 00:30, уровень воды в Неве снизился: согласно гидропосту "Горный институт" он составляет +119 см.

Ранее сообщалось, что городское управление МЧС и руководство КЗС в воскресенье в связи с усилением ветра и неблагоприятным прогнозом синоптиков о возможном подъеме уровня воды до опасных значений закрыли затворы дамбы, временно изолировав акваторию Невской губы от Финского залива.