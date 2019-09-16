Мастера из 17 регионов России стали участниками ярмарки в Туле

16.09.19 10:22

Фото пресс-службы правительства Тульской области

16 сентября. Interfax-Russia.ru - Мастера и ремесленники из 17 российских регионов приняли участие в ярмарке "Тула-мастерская России", сообщила пресс-служба правительства региона.

Межрегиональная ярмарка мастеров народного промысла прошла в субботу в Тульском кремле в рамках празднования Дня Тульской области.

На ярмарке мастера представили сувениры и изделия, отражающие региональный колорит: белгородские игрушки, белевское и елецкое кружево, тарусская керамика, тамбовский войлок и другие. Здесь же на площадке ремесленного двора "Добродей" своё мастерство показали ткачи, гончары, кузнецы и граверы.

"Наш город славится своими оружейниками, ремесленниками, промышленниками, людьми искусства. Мы бережно храним славные традиции предков. Очень важно, что традиции мастеров продолжаются. Поддержка народных промыслов нашла своё отражение в нацпроекте "Культура",- отметил во время посещении ярмарки губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Глава региона пообщался с мастерами и ремесленниками из различных регионов, ознакомился с выставкой караваев из муниципалитетов области, выковал подкову.

На ярмарочной площади работали анимационные площадки со старинными играми и забавами, развернулись балаганные представления.

На главной сцене выступили лучшие коллективы из Тульской, Орловской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Владимирской и Московской областей.

В кремлевском сквере у башни Одоевских ворот состоялся символический запуск часов обратного отсчёта времени до празднования 500-летия Тульской кремля и Большой засечной черты. Юбилейные мероприятия пройдут в 2020 году.