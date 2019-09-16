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16.09.19 10:34
Верховный суд РФ признал законным приговор гражданину Польши, осужденному на 14 лет за шпионаж - ФСБ
"Верховный Суд РФ, рассмотрев 12 сентября апелляционную жалобу и предоставленные стороной защиты доводы, признал законным и обоснованным решение Московского городского суда в отношении гражданина республики Польша Радзаевски Мариана", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник Центре общественных связей ФСБ России.
Поляк был признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 (шпионаж) УК России.
"В ходе предварительного следствия установлено, что Радзаевски, действуя умышленно, изыскивал возможность заполучения секретных комплектующих зенитно-ракетного комплекса С-300 с целью их последующего незаконного вывоза в Польшу, что создавало реальные угрозы безопасности Российской Федерации", - сообщили в ЦОС ФСБ.
В Центре отметили, что Радзаевски был задержан с поличным сотрудниками ФСБ России при попытке совершения сделки.
"В ходе следствия доказано, что Радзаевски действовал в интересах польской организации, являющейся ведущим поставщиком национальных вооруженных сил и спецслужб.
Уголовное дело было возбуждено и расследовалось следственным подразделением УФСБ России по Москве и Московской области.
В Мосгорсуде судебный процесс в отношении Радзаевски прошел в закрытом режиме, поскольку материалы его дела засекречены.
Как следует из резолютивной части приговора суда, Радзаевски - "индивидуальный предприниматель в фирме "Автотранс" из города Белосток со средним профессиональным образованием, 11 февраля 1977 года рождения, имеющий на иждивении шестерых малолетних детей.
Не согласившись с решением Мосгорсуда, сторона защиты обжаловала приговор в Верховном суде РФ и ходатайствовала о переквалификации уголовного дела со ст. 276 УК России на ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК России (покушение на контрабанду оборудования для военной техники) и смягчении наказания иностранному гражданину.
Изучив представленные доводы, Верховный суд не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы.
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