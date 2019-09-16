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16.09.19 10:34

Верховный суд РФ признал законным приговор гражданину Польши, осужденному на 14 лет за шпионаж - ФСБ

© РИА Новости. Руслан Кривобок
16 сентября. Interfax-Russia.ru - Верховный суд России признал законным приговор гражданину Польши Мариану Радзаевски, осужденному на 14 лет колонии строгого режима за шпионаж.

"Верховный Суд РФ, рассмотрев 12 сентября апелляционную жалобу и предоставленные стороной защиты доводы, признал законным и обоснованным решение Московского городского суда в отношении гражданина республики Польша Радзаевски Мариана", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник Центре общественных связей ФСБ России.

Поляк был признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 (шпионаж) УК России.

"В ходе предварительного следствия установлено, что Радзаевски, действуя умышленно, изыскивал возможность заполучения секретных комплектующих зенитно-ракетного комплекса С-300 с целью их последующего незаконного вывоза в Польшу, что создавало реальные угрозы безопасности Российской Федерации", - сообщили в ЦОС ФСБ.

В Центре отметили, что Радзаевски был задержан с поличным сотрудниками ФСБ России при попытке совершения сделки.

"В ходе следствия доказано, что Радзаевски действовал в интересах польской организации, являющейся ведущим поставщиком национальных вооруженных сил и спецслужб.

Уголовное дело было возбуждено и расследовалось следственным подразделением УФСБ России по Москве и Московской области.

В Мосгорсуде судебный процесс в отношении Радзаевски прошел в закрытом режиме, поскольку материалы его дела засекречены.

Как следует из резолютивной части приговора суда, Радзаевски - "индивидуальный предприниматель в фирме "Автотранс" из города Белосток со средним профессиональным образованием, 11 февраля 1977 года рождения, имеющий на иждивении шестерых малолетних детей.

Не согласившись с решением Мосгорсуда, сторона защиты обжаловала приговор в Верховном суде РФ и ходатайствовала о переквалификации уголовного дела со ст. 276 УК России на ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК России (покушение на контрабанду оборудования для военной техники) и смягчении наказания иностранному гражданину.

Изучив представленные доводы, Верховный суд не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы.

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