Спортсмены и гости из двух десятков стран принимают участие во всемирном фестивале боевых искусств ТАФИСА в Ульяновске

16.09.19 10:33

Фото пресс-службы правительства Ульяновской области

16 сентября. Interfax-Russia.ru - Более 5 тыс. человек в общей сложности приняли участие в мероприятиях I Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА, который проходит в Ульяновске, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе губернатора Ульяновской области.

В их числе и спортсмены, и зрители, и гости из более чем 20 стран.

"Мастер-классы и семинары дали 24 сэнсея: чемпионы мира, руководители российских и мировых федераций, основатели видов спорта. Всего прошло более 40 мастер-классов, в которых приняли участие примерно 2,5 тыс. спортсменов. В частности, кикбоксеры собрали у себя рекордную тысячу человек", - сказал собеседник агентства.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, выступая на церемонии открытия, отметил, что власти региона "давно мечтали провести у себя фестиваль Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА, чтобы приобщить к высокому, благородному миру боевых искусств своих земляков, и особенно, детей и молодежь".

"В современном мире Россия занимает лидирующее место в популяризации и поднятии престижа смешанных единоборств. А Ульяновская область - в России. Доказательство тому - многочисленные победы наших единоборцев на соревнованиях самого высокого уровня представительства, а также огромный интерес, который вызывают боевые искусства среди моих земляков. На своей территории мы успешно развиваем как массовый, так и профессиональный спорт высоких достижений", - процитировали слова Морозова в его пресс-службе.

I Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА проходит в Ульяновской области с 13 по 17 сентября. В рамках фестиваля в спортивных учреждениях Ульяновской области организовано большое количество мастер-классов по карате, дзюдо, кикбоксингу, тхэквондо, айкидо, самбо и многим другим видам.

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам фестиваля.

"Проведение в России столь масштабных, представительных состязаний считаю закономерным, ведь в нашей стране единоборства всегда пользовались большой популярностью, и мы по праву гордимся целой плеядой талантливых спортсменов - триумфаторов и призеров самых престижных соревнований", - говорится в тексте приветствия, размещенном на сайте Кремля.