Возгорание произошло на НКНХ, предприятие заявляет об отсутствии ущерба

16.09.19 10:52

© РИА Новости. Варвара Гертье

16 сентября. Interfax-Russia.ru - Возгорание произошло в понедельник на территории ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ), говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Произошла разгерметизация фланцевого соединения и возгорание газа на площади 1 кв. м на одной из установок, расположенной на заводе этилена, остановленной и находящейся на регенерации", - говорится в информации.

Нештатная ситуация была ликвидирована в течение 7 минут.

"Установка переведена в безопасный режим. В результате инцидента погибших и пострадавших нет. Угрозы для населения Нижнекамска и окружающей среды не существует. Вследствие возгорания, которое было локальным, основное производственное оборудование не пострадало, никаких последствий - ни экологических, ни экономических для предприятия нет. Происшествие никак не отразится на технико-экономической деятельности компании", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что пожарные в понедельник ликвидировали возгорание на одном из заводов в промзоне Нижнекамска. По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 8:04 мск.

"По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что горит нижняя часть ректификационной колонны", - говорится в сообщении. Открытое горение ликвидировано в 8:36.

Ростехнадзор неоднократно отмечал, что нарушения на НКНХ носят системный характер и работа в области промышленной безопасности является недостаточной.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, контрольный пакет его акций принадлежит группе "ТАИФ".