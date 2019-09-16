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16.09.19 11:16

Минприроды обязало снимать процесс отлова бродячих животных

© РИА Новости. Константин Чалабов
16 сентября. Interfax-Russia.ru - Минприроды РФ подготовило методические указания для региональных властей по отлову животных без владельцев, согласно которым отлов необходимо осуществлять без причинения им вреда.

Документ, определяющий правила отлова животных, разработан для реализации Федерального закона "Об ответственном обращении с животными".

"Утверждение методических указаний позволяет обеспечить регулирование численности животных без владельцев наиболее безопасными для животных способами, осуществлять эти действия гуманными методами, исходя из необходимости сохранения жизни и здоровья животным, а также обеспечить возможность возврата животных их законным владельцам", - отмечается в сообщении пресс-службы Минприроды.

Уточняется, что на основе методических указаний будут разработаны и утверждены региональные порядки осуществления деятельности с бесхозяйными животными.

В указания вошли положения и требования, регламентирующие действия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области ответственного обращения с животными. В них описаны требования к оснащению транспортных средств, используемых для транспортировки животных.

Указана необходимость гуманного обращения с животными, использования способов и методов, не приводящих к увечьям, травмам или гибели животных. Установлена обязанность ведения видеозаписи процесса отлова животных без владельцев и процесса возврата животных к месту прежнего обитания, а также условия транспортировки животных без владельцев, включая максимальное количество перевозимых в автотранспортном средстве животных, предельное время перевозки, сроки передачи животного в приюты с момента отлова.

Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" был подписан в декабре 2018 года.

Основными статьями ФЗ устанавливается, что обращение с животными без владельцев регулируется для предупреждения возникновения эпидемий, предотвращения причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан и юридических лиц, в целях гуманного отношения к животным, предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания, а также оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии. Также предусмотрена обязанность возврата потерявшихся животных их владельцам, при этом, исключая способы, предусматривающие жестокое обращение с животными.

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