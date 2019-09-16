Оскорбившая пострадавших от наводнения жителей Тулуна иркутская чиновница уволилась

16.09.19 11:23

© РИА Новости. Сергей Гунеев

16 сентября. Interfax-Russia.ru - Начальник пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич уволилась по собственному желанию после скандала с аудиозаписью, на которой она оскорбительно отзывается о жителях пострадавшего от наводнения Тулуна.

"Руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области сегодня подписал заявление об увольнении по собственному желанию Алашкевич с должности начальника управления пресс-службы и информации", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко инициировал служебное расследование в отношении Алашкевич в середине августа. Тогда в телеграм-каналах, социальных сетях и СМИ появилась аудиозапись, на которой женщина с похожим на ее голосом называет "бичевнёй" жителей пострадавшего от наводнения Тулуна, пришедших на встречу с Владимиром Путиным. После этой истории Алашкевич ушла в отпуск.

Сообщалось также, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что если Алашкевич еще не уволена с поста главы пресс-службы после скандала, это повод для разбирательства.

"Если эта чиновница выйдет на работу в этом же качестве, то тогда это будет повод для того, чтобы задать соответствующие вопросы", - сказал Песков в пятницу, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что Алашкевич не уволена, а лишь отправлена в отпуск.

Сама Алашкевич заявляла агентству "Интерфакс-Сибирь", что запись, появившаяся в интернете, по ее мнению, имеет признаки монтажа, искажающего смысл сказанного.