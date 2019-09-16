|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
16.09.19 11:40
Минтруд не возражает против проверок чиновников-коррупционеров на полиграфе
"Во-первых, для этого нужно согласие проверяемого. Во-вторых, выводы от использования полиграфа не могут лечь в основу каких-либо правовых решений в отношении соответствующего работника", - сказал директор департамента Минтруда РФ Дмитрий Баснак на конференции по борьбе с коррупцией, организованной совместно с Генпрокуратурой РФ в понедельник в Москве.
Он отметил при этом, что "согласие работника конечно возможно, но никакой ответственности за отказ от прохождения проверки на полиграфе не предусмотрено".
Касаясь эффективности подобного способа противодействия коррупции, Баснак подчеркнул, что доказательств достоверности данных, полученных с помощью опроса на полиграфе, еще не получено.
Тем не менее, он не видит препятствий при определенных условиях для проведения такого рода проверок.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – "Дело "Седьмой студии" вернули в прокуратуру из-за трудности в постановлении приговора. Хотя в прокуратуре не видят для этого оснований.
.
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket