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16.09.19 11:40

Минтруд не возражает против проверок чиновников-коррупционеров на полиграфе

© РИА Новости. Сергей Пятаков
16 сентября. Interfax-Russia.ru - В министерстве труда РФ заявили, что не возражают против использования детектора лжи в отношении чиновников, подозреваемых в коррупции, но правовых последствий такой проверки законодательство не предусматривает.

"Во-первых, для этого нужно согласие проверяемого. Во-вторых, выводы от использования полиграфа не могут лечь в основу каких-либо правовых решений в отношении соответствующего работника", - сказал директор департамента Минтруда РФ Дмитрий Баснак на конференции по борьбе с коррупцией, организованной совместно с Генпрокуратурой РФ в понедельник в Москве.

Он отметил при этом, что "согласие работника конечно возможно, но никакой ответственности за отказ от прохождения проверки на полиграфе не предусмотрено".

Касаясь эффективности подобного способа противодействия коррупции, Баснак подчеркнул, что доказательств достоверности данных, полученных с помощью опроса на полиграфе, еще не получено.

Тем не менее, он не видит препятствий при определенных условиях для проведения такого рода проверок.

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