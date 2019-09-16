Почти 50 тыс. контейнеров дополнительно закупят в Ростовской области в рамках реформы ТКО

16.09.19 11:43

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

16 сентября. Interfax-Russia.ru - Более 450 млн рублей потребуется для закупки дополнительных мусорных контейнеров в Ростовской области, сообщил на "круглом столе" первого Всероссийского автопробега коммунальной техники министр ЖКХ региона Андрей Майер.

"По оценке муниципалитетов, дополнительно потребуется приобрести 47,3 тыс. мусорных контейнеров. Их закупка потребует более 450 млн рублей. Для сравнения, сейчас их в области 40,2 тыс.", - сказал Майер.

Он отметил, что средства на покупку могут выделить собственники контейнерных площадок - муниципалитеты, УК, ТСЖ, а также региональные операторы. Необходимое количество контейнеров планируется приобрести до 2024 года.

Министр уточнил, что в данный момент на уровне правительства РФ рассматривается вопрос о финансовой поддержке регионов в обеспечении новыми мусорными контейнерами в рамках проводимой реформы ТКО.

"Нами была направлена заявка в Минприроды России. Ждем принятия решений", - добавил Майер.

Первый автопробег коммунальной техники, в рамках которого прошел круглый стол в Ростове-на-Дону, стартовал 5 сентября в Москве. Колонна техники, работающая на газомоторном топливе, прошла через Тамбов, Липецк, Воронеж и Белгород. Ростов-на-Дону стал предпоследним городом. Финишная точка пробега - Геленджик, куда техника должна приехать 17 сентября.

По словам Майера, автопробег направлен на популяризацию нацпроекта "Экология", в рамках которого Ростовская область до 2024 года также должна увеличить объем сортировки отходов с 10% до 50%, а объем переработки отходов с 5% до 35%.