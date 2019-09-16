Не оценили идею: работодатели не готовы к переходу на сокращенный трудовой график
  
ГПП вместо ИПК: Минфин предложил снова изменить пенсионную систему
   
Помощь деньгами: Комсомольск-на-Амуре получит еще 13 млн рублей на борьбу с паводком
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
.
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
16.09.19 11:43

Почти 50 тыс. контейнеров дополнительно закупят в Ростовской области в рамках реформы ТКО

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
16 сентября. Interfax-Russia.ru - Более 450 млн рублей потребуется для закупки дополнительных мусорных контейнеров в Ростовской области, сообщил на "круглом столе" первого Всероссийского автопробега коммунальной техники министр ЖКХ региона Андрей Майер.

"По оценке муниципалитетов, дополнительно потребуется приобрести 47,3 тыс. мусорных контейнеров. Их закупка потребует более 450 млн рублей. Для сравнения, сейчас их в области 40,2 тыс.", - сказал Майер.

Он отметил, что средства на покупку могут выделить собственники контейнерных площадок - муниципалитеты, УК, ТСЖ, а также региональные операторы. Необходимое количество контейнеров планируется приобрести до 2024 года.

Министр уточнил, что в данный момент на уровне правительства РФ рассматривается вопрос о финансовой поддержке регионов в обеспечении новыми мусорными контейнерами в рамках проводимой реформы ТКО.

"Нами была направлена заявка в Минприроды России. Ждем принятия решений", - добавил Майер.

Первый автопробег коммунальной техники, в рамках которого прошел круглый стол в Ростове-на-Дону, стартовал 5 сентября в Москве. Колонна техники, работающая на газомоторном топливе, прошла через Тамбов, Липецк, Воронеж и Белгород. Ростов-на-Дону стал предпоследним городом. Финишная точка пробега - Геленджик, куда техника должна приехать 17 сентября.

По словам Майера, автопробег направлен на популяризацию нацпроекта "Экология", в рамках которого Ростовская область до 2024 года также должна увеличить объем сортировки отходов с 10% до 50%, а объем переработки отходов с 5% до 35%.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  16.09.19 16:08
Участник акции 3 августа в Москве Устинов приговорен к 3,5 годам колонии за травму сотрудника ОМОН
.
  16.09.19 12:50
Храм преподобного Алексия построят на западе Москвы по проекту архитектора Соборной мечети
.
  16.09.19 10:46
Закупку вакцин от опасных заболеваний в Москве удвоят в 2020 году
.
  16.09.19 10:34
Верховный суд РФ признал законным приговор гражданину Польши, осужденному на 14 лет за шпионаж - ФСБ
.
  16.09.19 08:15
Расписание "Аэроэкспресса" на Шереметьевском направлении изменится в сентябре
.
  13.09.19 17:12
Из Москвы уходит лето - Вильфанд
.
  13.09.19 12:03
47 станций метро построят в Москве за пять лет
.
  13.09.19 11:05
Ярославское направление железной дороги реконструируют до конца года
.
  13.09.19 09:00
В Москве на сутки перекроют участок Большой Дорогомиловской улицы
.
  12.09.19 13:58
Четверг стал самым теплым днем в Москве за 68 лет


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket