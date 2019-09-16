Более 20 тыс. правовых актов СССР и РСФСР планируется признать утратившими силу

16.09.19 16:59

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

16 сентября. Interfax-Russia.ru - Министерство юстиции РФ планирует признать недействующими свыше 20 тысяч документов в сфере здравоохранения, образования, труда, принятых в государстве в прошлом столетии, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Во исполнение поручения председателя правительства РФ Д.А.Медведева от 11.09.2019 (...) планируется признать утратившими силу или не действующими на территории РФ более 20 тыс. правовых актов СССР и РСФСР, принятых с 1917 по 1991 гг.", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

В нем отмечается, что точный список будет сформирован по результатам проработки вопроса о признании утратившими силу или не действующими на территории РФ правовых актов СССР и РСФСР с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

"Указанные правовые акты СССР и РСФСР затрагивают сферы труда, образования, сельского хозяйства, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, здравоохранения и другие", - говорится в пресс-релизе.