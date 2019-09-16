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16.09.19 16:59
Более 20 тыс. правовых актов СССР и РСФСР планируется признать утратившими силу
"Во исполнение поручения председателя правительства РФ Д.А.Медведева от 11.09.2019 (...) планируется признать утратившими силу или не действующими на территории РФ более 20 тыс. правовых актов СССР и РСФСР, принятых с 1917 по 1991 гг.", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс".
В нем отмечается, что точный список будет сформирован по результатам проработки вопроса о признании утратившими силу или не действующими на территории РФ правовых актов СССР и РСФСР с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
"Указанные правовые акты СССР и РСФСР затрагивают сферы труда, образования, сельского хозяйства, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, здравоохранения и другие", - говорится в пресс-релизе.
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