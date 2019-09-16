Российский фрегат "Адмирал Эссен" с крылатыми ракетами "Калибр" вышел в Черное море на учения

16.09.19 12:21

© РИА Новости. Екатерина Штукина

16 сентября. Interfax-Russia.ru - Фрегат "Адмирал Эссен", малый ракетный корабль (МРК) "Мираж" и морские тральщики вышли для учений в Черное море, сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев.

"Фрегат "Адмирал Эссен", МРК "Мираж", морские тральщики "Турбинист", "Вице-адмирал Захарьин" и "Железняков" Черноморского флота проводят учение в морских полигонах боевой подготовки Чёрного моря", - сказал Рулев.

Он отметил, что на начальном этапе учения экипажи фрегата и малого ракетного корабля отработали действия по экстренному приготовлению кораблей к бою и походу, выход из пункта базирования, переход в районы рассредоточения и организацию всех видов охраны и обороны кораблей на незащищённом рейде.

В свою очередь экипажи тральщиков выполнили постановку учебно-практических мин и их выборку с применением различных видов тралов.

"На следующем этапе учений "Адмирал Эссен" и "Мираж" в обеспечении тральной группы отработали форсированию района опасного от мин способом проводки за тралами", - отметил представитель ЧФ.

Он сообщил, что учение продлится до конца недели.