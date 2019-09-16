Челябинский марафон в этом году соберет около 3 тыс. спортсменов из России и других стран

16.09.19 12:39

© РИА Новости. Константин Чалабов

16 сентября. Interfax-Russia.ru - Около 3 тыс. любителей бега примут участие в международном марафоне, который пройдет 22 сентября в Челябинске, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе администрации города в понедельник.

"В этом году количество участников выросло почти вдвое (в 2018 году участвовало 1,5 тыс. бегунов - ИФ). Кроме того, помимо россиян из разных регионов страны, на старт выйдут марафонцы из Великобритании, Израиля и других государств", - сказал собеседник агентства.

В зависимости от уровня подготовки и предпочтений спортсмены пробегут одну из трех дистанций: 10,5 км, 21,1 км и 42,2 км.

Кроме того, впервые дистанции будут проложены не только через челябинский бор, но и по улицам города.

"В этом году забег самой короткой дистанции (10,5 км) стартует у Ледовой арены "Трактор" до ТРК "Родник" и обратно. На это время движение по части улиц северо-запада будет перекрыто", - пояснил сотрудник пресс-службы.

Участие в марафоне платное, регистрация стоит от 700 до 1,2 тыс. рублей. Победители получают денежные и другие призы от спонсоров мероприятия.