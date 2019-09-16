Участник акции 3 августа в Москве Устинов приговорен к 3,5 годам колонии за травму сотрудника ОМОН

16.09.19 16:08

© РИА Новости. Евгений Одиноков

16 сентября. Interfax-Russia.ru - Тверской суд Москвы приговорил к трем годам и шести месяцам колонии общего режима 24-летнего актера Павла Устинова за применения насилия к бойцу ОМОНа на акции 3 августа в центре Москвы, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в понедельник.

"Суд приговорил: признать Устинова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти), и назначить ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - огласил приговор судья Алексей Криворучко.

Согласно фабуле уголовного дела, Устинов на несогласованной акции 3 августа "положил с применением физической силы правую руку на левую руку потерпевшему и оказал тянущее воздействие на его плечевой сустав левой руки, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде вывиха головки левой плечевой кости".

По версии следствия, своими действиями Устинов унизил честь, профессиональное и человеческое достоинство сотрудника ОМОН, а также причинил ему нравственные страдания и телесные повреждения.

Осужденный Устинов в ходе судебного заседания не признал вины. Он настаивал, что на акции оказался случайно и не оказывал сопротивления при задержании. Кроме того отметил, что ранее сам служил в Росгвардии и выполнял задачи по охране общественного порядка, в том числе в ходе Чемпионата мира по футболу.

По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, по делу уже проводится проверка.

"Ко мне поступили обращения, но они не имеют материалов. Я запросила материалы, чтобы изучить подробнее, сделать свои выводы, составить ходатайства в адрес прокурорского надзора и ведомственного контроля по линии судебной системы по делу Устинова", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос "Интерфакса" в понедельник.