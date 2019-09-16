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16.09.19 14:10

Газовый баллон взорвался в новосибирском научном центре Роспотребнадзора

© РИА Новости. Максим Богодвид
16 сентября. Interfax-Russia.ru - В одном из корпусов новосибирского научного центра Роспотребнадзора "Вектор" взорвался газовый баллон, есть пострадавший, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"Газовый баллон взорвался при проведении ремонтных работ в санпропускнике одного из лабораторных корпусов. Пострадал рабочий", - сказал источник.

По его словам, биологически опасных веществ в помещении не было.

"Помещение находилось на ремонте. Никаких биоматериалов там не было. Угрозы нет", - сказал источник.

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