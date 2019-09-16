МЧС сообщает о стабилизации ситуации с паводками и пожарами

16.09.19 14:18

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

16 сентября. Interfax-Russia.ru - МЧС России держит на особом контроле гидрологическую и лесопожарную обстановку в стране, сообщили в пресс-службе министерства в понедельник.

"На прошлой неделе пройден пик паводка в Комсомольске-на-Амуре. По информации национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России, выше по течению реки Амур отмечается снижение уровня воды", - сказали в МЧС.

Кроме того, в министерстве сообщили о ситуации с лесными пожарами.

"На сегодняшний день продолжает действовать 21 природный пожар. Площадь активного горения не превышает 16 гектаров. В пятикилометровой зоне находится один населенный пункт в Свердловской области. Угрозы перехода огня на жилой сектор нет. Проводятся работы по тушению пожаров", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте ведомства.