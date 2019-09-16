Более 1 тыс. танкистов ЦВО совершают марш из Челябинской области на полигон под Оренбургом

16.09.19 14:20

© РИА Новости. Александр Вильф

16 сентября. Interfax-Russia.ru - Воинские части танковой дивизии Центрального военного округа, дислоцированные в Челябинской области, перебрасываются на полигон "Донгуз" под Оренбургом для участия в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) "Центр-2019", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Танкисты совершают многокилометровый марш в район погрузки на железнодорожный транспорт для перемещения в районы выполнения учебно-боевых задач.

"В ходе марша военнослужащие отработали противодействие ударам авиации условного противники, а также защиту от оружия массового поражения", - говорится в сообщении.

На учении танкистам предстоит отработать ряд учебно-боевых задач в составе группировки войск на Центрально-Азиатском театре военных действий.

Всего в мероприятиях задействовано более 1 тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц военной техники танкового соединения.

В СКШУ "Центр-2019" принимают участие 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

Основные действия пройдут с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах, расположенных в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Астраханской и Кемеровской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря.

Для отработки совместных действий в составах группировок войск на учение привлекаются воинские контингенты Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.