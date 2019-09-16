Экс-чиновников, обвиняемых в хищении более 750 млн руб. при строительстве стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде, отпустили под домашний арест

16.09.19 14:33

© РИА Новости. Максим Богодвид

16 сентября. Interfax-Russia.ru - Центральный районный суд Калининграда отпустил под домашний арест Амира Кушхова и Сергея Трибунского, обвиняемых в хищении более 752 млн рублей при строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Решением суда обвиняемым Кушхову и Трибунскому содержание под стражей заменено домашним арестом на три месяца, до 16 декабря", - сказали в суде.

Обвинение жителям Калининграда Амиру Кушхову и Сергею Трибунскому было предъявлено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), они находились под стражей с лета 2017 года.

По версии следствия, исполняющий обязанности директора ГКУ Калининградской области "Региональное управление заказчика капитального строительства" (РУЗКС) Кушхов и ведущий инженер по надзору за строительством Трибунский вступили в сговор с участниками преступного сообщества ООО "Группа "Сумма", созданного братьями Магомедовыми - генеральным директором ОАО "ГлобалЭлектроСервис" ("ГЭС"), руководителем дирекции по строительству объектов Востока ОАО "ГЭС" и директором дочерней компании ООО "УПТК".

Обвиняемые приняли решение похитить бюджетные средства, выделенные по госконтракту на выполнение работ по инженерной подготовке объекта "Стадион Чемпионата мира ФИФА" в Калининграде.

Госконтракт был заключен в 2013 году "ГЭС" с РУЗКС. С января по сентябрь 2014 года соучастники представили в управление Федерального казначейства по Калининградской области подписанные между "ГЭС" и РУЗКС первичные документы, содержащие недостоверные сведения об объемах, стоимости и соответствии работ проектной документации. На их основании "ГЭС" были перечислены более 752 млн рублей, которые соучастники похитили, отмечается в сообщении.

Расследование уголовного дела проведено следственным департаментом МВД России. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Центральный районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.

В отношении остальных фигурантов уголовного дела ведется следствие.

Окончательная стоимость стадиона ЧМ-2018 в Калининграде составляла 17 млрд 754 млн рублей. Он построен на острове Октябрьский и рассчитан на 35 тыс. зрителей.