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16.09.19 14:55
Больше десятка человек остаются в больницах Ярославля после столкновения автобуса и грузовика
"На этот час в больницах остаются 13 пострадавших. В больнице скорой помощи им. Соловьева - 11 пациентов, из которых трое в реанимации. В Ярославской областной больнице один пациент - он в реанимации. Еще один - ребенок - в Детской областной больнице, его состояние врачи оценивают как близкое к удовлетворительному", - сказала Силина.
Как сообщалось, 14 сентября в результате столкновения грузовика и автобуса на трассе Ярославль-Иваново погибли восемь человек. Около 20 пострадавших с различными травмами были доставлены в клиники.
По данным ГИБДД РФ, водитель грузовика выехал на встречную полосу, после чего и произошло ДТП. Возбуждены уголовные дела по статье о ненадлежащем оказании услуг и по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель двух и более человек.
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