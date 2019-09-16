Больше десятка человек остаются в больницах Ярославля после столкновения автобуса и грузовика

16.09.19 14:55

© РИА Новости. Игорь Зарембо

16 сентября. Interfax-Russia.ru - В Ярославской области под наблюдением врачей в больницах остаются 13 человек, пострадавших 14 сентября при столкновении автобуса и грузовика в Гаврилов-Ямском районе, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь департамента здравоохранения региона Ольга Силина.

"На этот час в больницах остаются 13 пострадавших. В больнице скорой помощи им. Соловьева - 11 пациентов, из которых трое в реанимации. В Ярославской областной больнице один пациент - он в реанимации. Еще один - ребенок - в Детской областной больнице, его состояние врачи оценивают как близкое к удовлетворительному", - сказала Силина.

Как сообщалось, 14 сентября в результате столкновения грузовика и автобуса на трассе Ярославль-Иваново погибли восемь человек. Около 20 пострадавших с различными травмами были доставлены в клиники.

По данным ГИБДД РФ, водитель грузовика выехал на встречную полосу, после чего и произошло ДТП. Возбуждены уголовные дела по статье о ненадлежащем оказании услуг и по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель двух и более человек.