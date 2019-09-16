Генпрокуратура РФ: игнорирование компаниями антикоррупционных мер чревато потерей репутации и крупными издержками

16.09.19 15:31

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

16 сентября. Interfax-Russia.ru - Генеральная прокуратура России обвинила ряд российских компаний в формальном отношении к мерам по противодействию коррупции и игнорировании требований закона.

"Не во всех организациях определены подразделения или должностные лица, ответственные за профилактику коррупции. Не принимаются локальные акты по вопросам профилактики правонарушений. Часто реализуемые меры носят формальный характер", - сказал начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Александр Русецкий.

Так, по его словам, Главная военная прокуратура в ходе проверки одного из АО выявила такие нарушения, как "невыполнение мероприятий, предусмотренных антикоррупционной политикой АО, отсутствие лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений".

"Все это стало одной из причин совершения работниками общества ряда коррупционных преступлений, которыми причинен ущерб государству в размере более 460 млн. рублей", - отметил Руцсецкий, выступая в понедельник на совместной конференции Генпрокуратуры и Минтруда по борьбе с коррупцией.

Также он привел пример конфликта интересов в другой компании, где заместитель главы организации одновременно являлся одновременно председателем закупочной комиссии заказчика и членом совета директоров АО, с которым данная организация заключила более 200 контрактов на 14 млрд рублей.

Тем самым, отметил Русецкий, топ-менеджер компании, созданной для обслуживания госструктуры, не уведомил о личной заинтересованности и конфликте интересов, что чревато "не только репутационными рисками, но и возможными санкциями".

Со своей стороны первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман напомнил, что проходящая в Москве конференция проходит в рамках подготовки к участию России в 2020 году в заседании G20 ("Группы двадцати"), на котором "будет представлен передовой опыт РФ в области предупреждения коррупции в частном секторе, в том числе организациями с государственным участием".