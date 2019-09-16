Роспотребнадзор сообщил об одном пострадавшем от взрыва баллона в научном центре в Новосибирской области

16.09.19 15:32

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

16 сентября. Interfax-Russia.ru - Роспотребнадзор подтверждает взрыв газового баллона и возникновение пожара в принадлежащем ведомству научном центре "Вектор" в поселке Кольцово (Новосибирская область), в результате инцидента пострадал один человек.

"13:45 16.09.2019, Новосибирская обл., н.п. Кольцово, научный центр Роспотребнадзора "Вектор", взрыв газового баллона с пожаром (ликвидирован на площади 30 кв.м) на 5 этаже 6-эт. железобетонного лабораторного корпуса в помещении санпропускника, находящемся на ремонте", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора, отвечая на запрос агентства.

В ведомстве уточняют, что в помещении нет биологически опасных веществ.

В результате взрыва баллона пострадал один человек, нарушено остекление. Несущие конструкции здания не повреждены, добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее о взрыве баллона сообщил источник "Интерфакса".

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора - один из крупнейших научных центров России в своей области. Специалисты центра проводят фундаментальные исследования возбудителей особо опасных и социально значимых вирусных инфекций, разрабатывают вакцины и средства диагностики. Штатная численность центра - 1614 человек, из них 139 - доктора и кандидаты наук.

В составе центра лаборатории по работе с высокопатогенными штаммами вируса гриппа, отделы геномных исследований, профилактики и лечения особо опасных инфекций, изучения вакцин и противовирусных препаратов и др.

В научно-техническую инфраструктуру центра входит коллекция штаммов вирусов и бактерий, банк клеточных культур, питомник для содержания лабораторных животных.