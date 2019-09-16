Девять ставропольских семей, пострадавших от паводка в 2017 году, получат жилищные сертификаты

16.09.19 15:37

© РИА Новости. Евгений Биятов

16 сентября. Interfax-Russia.ru - Ставрополье получит еще девять государственных жилищных сертификатов (ГЖС) для пострадавших от паводка в мае 2017 года.

"Минфину России выдать правительству Ставропольского края девять бланков ГЖС для выдачи (...) гражданам, лишившимся жилого помещения в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в мае 2017 года на территории края", - говорится в распоряжении правительства РФ, которое размещено в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

По данным министерства ЖКХ края, пострадавшим в результате паводка 2017 года выдано свыше 400 жилищных сертификатов.

От наводнения в конце мая 2017 года на Ставрополье пострадали 28 населенных пунктов, полностью были затоплены свыше 2 тыс. жилых домов, в которых проживает более 6,6 тыс. человек. Общий ущерб, нанесенный краю паводком, оценивается в 2,6 млрд рублей.