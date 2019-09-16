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16.09.19 16:21
Чиновники Минлесхоза Татарстана подозреваются в причастности к незаконной вырубке леса в республике
"Должностные лица министерства лесного хозяйства Татарстана, зная об особом статусе лесного участка и законодательном запрете осуществления на нем рубок, заключили договор купли-продажи лесных насаждений на территории более 2 га с учреждением, которым на момент прокурорской проверки уже была произведена незаконная вырубка не менее 200 сосен на площади 1,2 га", - говорится в пресс-релизе.
Ущерб государственному лесному фонду оценивается в 3 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями(ч.1 ст.285 УК РФ) и халатности (ч.1 ст.293 УК РФ).
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