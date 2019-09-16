Система распознавания лиц, опробованная на ЧМ-2018, тестируется на железнодорожном вокзале Самары

16.09.19 16:31

© РИА Новости. Евгений Одиноков

16 сентября. Interfax-Russia.ru - Самарские власти намерены внедрить систему безопасности по распознаванию лиц, опробованную в ходе ЧМ-2018, на станциях метрополитена и автовокзале, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

"Благодаря системе безопасности по распознаванию лиц, введенной в эксплуатацию ГБУ СО "Безопасный регион" в Самарской области, в текущем году удалось распознать и в дальнейшем задержать уже двух нарушителей правопорядка, раскрыть ряд преступлений. В настоящее время система работает в тестовом режиме на железнодорожном вокзале Самары. В скором времени планируется ее внедрение и на других объектах в Самарской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в планах установка системы распознавания лиц на станциях самарского метрополитена и на центральном автовокзале.

"На данном этапе проводятся необходимые конкурсные процедуры для определения подрядчика на разработку проектной документации"- говорится в сообщении.

Как подчеркивает пресс-служба, впервые система по распознаванию лиц была введена на мероприятиях Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, проводимых на территории Самарского региона.

На Фестивале болельщиков FIFA на пл. Куйбышева в Самаре с помощью установленных на металлодетекторах камер системы распознавания лиц было выявлено и не допущено 27 человек, из них 5 иностранцев, успевших ранее совершить противоправные действия на аналогичных мероприятиях, включая другие регионы РФ.

Наличие камер системы распознавания лиц позволило обеспечить безопасность на мероприятиях и объектах ЧМ и на должном уровне провести спортивный праздник.