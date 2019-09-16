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16.09.19 17:45

Эскадрилья дальних бомбардировщиков перебазирована в рамках учений "Центр-2019" на Урал и в Поволжье

© РИА Новости. Александр Тарасенков
16 сентября. Interfax-Russia.ru - Самолеты дальней авиации перебазированы на оперативные аэродромы на Урале и в Поволжье в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Центр-2019", сообщает Минобороны РФ.

"Эскадрилья дальних бомбардировщиков Ту-22м3 перебазирована из пунктов дислокации на оперативные аэродромы на Урале и в Поволжье в рамках СКШУ "Центр-2019", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что летчики дальней авиации преодолели во время перелета свыше 3,5 тыс. километров. Экипажам Ту-22м3 предстоит выполнить задачи по предназначению, включая бомбометание на авиационных полигонах Центрального военного округа.

"Вместе с самолетами на оперативные аэродромы ЦВО доставлены авиационные бомбы весом от 250 до 500 килограмм, аэродромная автомобильная техника и инженерно-технический состав для обслуживания дальних бомбардировщиков и подготовки их к вылету", - отметили в министерстве.

Там сообщили также, в ходе подготовки к учению боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 и С-300, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", и радиолокационных станций "Небо-М", "Каста", "Подлет" соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа заступили на боевое дежурство на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Кроме того, на один из аэродромов в Астраханской области из Пермского края были перебазированы самолеты МиГ-31, звено истребителей-перехватчиков заступило на боевое дежурство по противовоздушной обороне.

Под Оренбург с аэродромов, дислоцированных на территории Южного и Западного военных округов, были перебазированы более 10 ударных вертолётов Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник".

В Минобороны сообщили также, что к местам проведения учения "Центр-2019" на территории Таджикистана маршем движутся подразделения 201 российской военной базы и вооруженных сил этой республики.

"Более 1,2 тыс. военнослужащих задействованы в практических действиях на двух горных полигонах республики: "Ляур" и "Самбули", - пояснили в министерстве.

Военнослужащие будут отрабатывать задачи по обороне государственной границы условного государства от "боевиков", вторгшихся с территории сопредельной страны.

В учениях "Центр-2019" принимают участие 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

Планируется, что в главных российских военных маневрах этого года примут участие воинские контингенты КНР, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Индии, Таджикистана и Узбекистана.

Основные действия пройдут с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах, расположенных в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Астраханской и Кемеровской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря.

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