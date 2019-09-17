Военные завершили работы по ликвидации последствий паводка в Комсомольске-на-Амуре

17.09.19 06:17

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

17 сентября. Interfax-Russia.ru - Отряд железнодорожников Восточного военного округа вернулись в пункт постоянной дислокации, закончив работы по ликвидации последствий паводка в Комсомольске-на-Амуре, сообщает пресс-служба округа.

"Специальная техника, в том числе экскаваторы, самосвалы, и личный состав соединения возвращены в пункт постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

Военные специалисты работали в городе с 24 августа. За это время железнодорожники подготовили около 210 тыс. мешков с песком, которые пошли на укрепление гидрозащитных сооружений города.

Также на дамбы было уложено почти 57 тыс. мешков, общим весом около 2 тыс. тонн

В настоящее время вода в реке Амур у города продолжает стабильно падать. По данным на утро 17 сентября её уровень составил 802 см (-9 см за сутки).