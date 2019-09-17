Россия направит в Индию более 40 самолетов и вертолетов для участия в учении "Индра-2019"

17.09.19 06:25

© РИА Новости. Сергей Тарасенков

17 сентября. Interfax-Russia.ru - Российская сторона планирует направить в Республику Индия для участия в совместном межвидовом военном учении "Индра" более 40 самолетов и вертолетов, сообщила во вторник пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"В частности, более 15 истребителей, порядка 20 самолетов военно-транспортной авиации, более 5 вертолетов армейской авиации. Авиагруппа ВВС будет выполнять задачи огневой поддержки в ходе практических действий сухопутной и морской группировок войск России и Индии, привлекаемых на учение", - говорится в сообщении.

От российской стороны в группировку ВМФ войдут два корабля, морской танкер, вертолет, два-три катера для специальных подразделений ВВО.

Военнослужащие спецподразделений на учении выполнят задачи по высадке на побережье, а также нейтрализации и захвату лагеря условных террористов.