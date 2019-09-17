Пострадавшие от наводнения в Иркутской области предприниматели начали получать выплаты

17.09.19 06:50

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

17 сентября. Interfax-Russia.ru - Единовременную помощь в 200 тыс. рублей начали выплачивать из бюджета Иркутской области предпринимателям, пострадавшим от летнего наводнения, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"На сегодняшний день заявления четверых предпринимателей, осуществляющих деятельность в области аренды недвижимого имущества, розничной торговли, мойки автотранспортных средств, одобрены. Уже сформированы финансовые документы для перевода денег", - приводятся в сообщении слова заместителя министра экономического развития региона Марины Петровой.

Сбор заявлений от предпринимателей на оказание финансовой помощи стартовал 13 сентября. За четыре дня региональным минэкономразвития рассмотрено более 30 обращений, которые поступили через МФЦ "Мои документы и консультационные центры в городах Тулун и Нижнеудинск. Заявки принимаются по 24 октября текущего года.

Ранее сообщалось, что решение о выделении финансовой поддержки представителям бизнеса, пострадавшим во время ЧС в подтопленных территориях, было принято правительственной комиссией и губернатором Сергеем Левченко.