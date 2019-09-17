Алтайский край в 2019г направил на подготовку к отопительному сезону более 4 млрд руб

17.09.19 06:53

© РИА Новости. Виталий Аньков

17 сентября. Interfax-Russia.ru - Подготовка к предстоящему отопительному сезону в Алтайском крае завершилась на более чем 1,8 тыс. объектах малой теплоэнергетики, сообщает Минстрой региона.

В целом на подготовку к осенне-зимнему периоду в муниципалитетах края направлено боле 4 млрд рублей.

На сегодняшний день проведена ревизия более чем 3 тыс. км тепловых и 14 тыс. км водопроводных сетей, выполнена перекладка 93 км ветхих тепловых и 157 ветхих водопроводных сетей, заменено 207 котлоагрегатов.

Также для повышения энергетической эффективности модернизируются 85 объектов теплоснабжения в 39 муниципалитетах.

Потребность малой теплоэнергетики края в угле составляет 642 тыс. тонн, включая 256 тыс. тонн для бюджетной сферы и 386 тыс. тонн для жилищного фонда и прочих потребителей.

На сегодняшний день запас топлива на угольных площадках равен 132 тыс. тонн, что на 1,3% превышает нормативный запас на данный момент.

Кроме того, регион формирует резервный запас угля в объеме 51,5 тыс. тонн, из которых 26,6 тыс. тонн уже завезено. Поставка оставшегося объема будет производиться в течение отопительного периода.

"Задача перед началом отопительного сезона - это устранение муниципалитетами замечаний, выданных им Сибирским управлением Ростехнадзора по итогам прохождения осенне-зимнего периода 2018-2019 годов и получение паспортов готовности. Плановые проверки Ростехнадзора по готовности объектов к отопительному периоду 2019-2020 годов планируется провести с октября по ноябрь текущего года", - отмечается в сообщении.