Землетрясение зафиксировано на Алтае

17.09.19 07:09

© РИА Новости. Евгений Биятов

17 сентября. Interfax-Russia.ru - Подземный толчок магнитудой 3,1 зафиксирован в 185 км к юго-юго-востоку от Горно-Алтайска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 20:36 мск в понедельник (в 00:36 по местному времени во вторник), имел координаты 50.54 градуса северной широты и 87.47 градуса восточной долготы. Интенсивность сотрясений в эпицентре - 3,5 балла по шкале MSK-64.

Как сообщалось, 13 сентября в этом районе была зафиксирована серия землетрясений, самое мощное из которых имело магнитуду 5,3