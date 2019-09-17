У Крыма может появиться официальное двойное название

17.09.19 07:32

© РИА Новости. Абзал Калиев

17 сентября. Interfax-Russia.ru - Инициатива греков Крыма ввести второе название республики - Таврида должна быть вынесена на обсуждение общественности, заявил вице-премьер - постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Мне кажется очень значимой инициатива греков использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся добавление историческое, которое звучало бы как Республика Крым - Таврида (...) Вопрос этот, безусловно, касается всей общественности нашей республики, и если общественность эту инициативу греков поддержит, то она вполне может выходить уже на уровень конкретного обсуждения в Госсовете республики и других органах власти", - сказал Мурадов на симпозиуме в Крымском федеральном университете.

Само предложение он назвал интересным и напомнил, что связи полуострова с Грецией "насчитывают не одну тысячу лет".

Мурадов также отметил, что практика использования исторических названий регионов в России есть, в пример он привел Северную Осетию - Аланию и Республику Саха (Якутия).

Таврида (Таврика, Таврия) - одно из древних названий Крымского полуострова греческого происхождения, которое использовалось также после присоединения к Российской империи в 1783 году.