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17.09.19 07:32
У Крыма может появиться официальное двойное название
"Мне кажется очень значимой инициатива греков использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся добавление историческое, которое звучало бы как Республика Крым - Таврида (...) Вопрос этот, безусловно, касается всей общественности нашей республики, и если общественность эту инициативу греков поддержит, то она вполне может выходить уже на уровень конкретного обсуждения в Госсовете республики и других органах власти", - сказал Мурадов на симпозиуме в Крымском федеральном университете.
Само предложение он назвал интересным и напомнил, что связи полуострова с Грецией "насчитывают не одну тысячу лет".
Мурадов также отметил, что практика использования исторических названий регионов в России есть, в пример он привел Северную Осетию - Аланию и Республику Саха (Якутия).
Таврида (Таврика, Таврия) - одно из древних названий Крымского полуострова греческого происхождения, которое использовалось также после присоединения к Российской империи в 1783 году.
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