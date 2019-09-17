Собираемость взносов за вывоз ТКО в Калужской области превысила 90%

17.09.19 07:54

© РИА Новости. Павел Львов

17 сентября. Interfax-Russia.ru - Собираемость взносов за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в Калужской области выросла с 60% до 91%, сообщает пресс-служба калужского правительства.

В понедельник члены регионального кабинета министров рассмотрели вопросы формирования региональной системы утилизации твердых коммунальных отходов. Этим занимается Калужский региональный экологический оператор.

По данным министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, в настоящее время на территории муниципалитетов сформирована 451 площадка для накопления мусора. В Калуге идет работа по формированию площадок для размещения контейнеров заглубленного типа и контейнеров для раздельного сбора мусора.

В процессе корректировки находится региональная схема обращения с отходами, которая была утверждена в августе.

В процессе обсуждения губернатор Анатолий Артамонов поручил министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области продолжить работу по формированию новой системы утилизации ТКО на территории региона.

"Каждый муниципалитет должен иметь площадку для сбора мусора. На ней он должен накапливаться, готовиться к сортировке. В конечном итоге через два года мы должны забыть об остроте этой темы", - резюмировал он.

Государственное предприятие "Калужский региональный экологический оператор" оказывает услуги по сбору, транспортировке, обработке и захоронению отходов. В апреле 2018 года по результатам конкурсного отбора предприятию присвоен статус регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Калужской области сроком на 10 лет.