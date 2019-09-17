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17.09.19 08:20

Пять министров назначены в правительство Ингушетии

© РИА Новости. Сергей Пятаков
17 сентября. Interfax-Russia.ru - Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указы о назначениях пяти министров в новое правительство региона, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе руководителя региона.

"В соответствии с новыми указами главы региона, министром сельского хозяйства и продовольствия республики назначен Магомед Гагиев, который последние годы работал в ГУП "Орджоникидзевский". Пост руководителя министерства строительства, архитектуры и ЖКХ занял Балахоев Микаил, который имеет богатый опыт работы в строительной сфере", - сказал собеседник агентства.

По его данным, министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации возгласил Волков Руслан, который с 2013 года работал в должности замдиректора по региональным проектам и связям с государственными органами в Фонде поддержки исламской культуры и образования.

Исполняющим обязанности министра по физической культуре и спорту Ингушетии назначен Мургустов Магомет.

Исполняющей обязанности министерства образования и науки Республики Ингушетия назначена Бокова Эсет, до этого занимавшая пост директора лицея в Сунже.

В то же время, руководитель администрации главы Ингушетии Муслим Яндиев и его заместитель Фатима Бокова освобождены от занимаемых должностей, сообщил в понедельник агентству "Интерфакс-Юг" источник в правительстве региона.

"Яндиев и Бокова покинули свои посты", - сказал собеседник агентства.

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