Пять министров назначены в правительство Ингушетии

© РИА Новости. Сергей Пятаков
17 сентября. Interfax-Russia.ru - Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указы о назначениях пяти министров в новое правительство региона, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе руководителя региона.
"В соответствии с новыми указами главы региона, министром сельского хозяйства и продовольствия республики назначен Магомед Гагиев, который последние годы работал в ГУП "Орджоникидзевский". Пост руководителя министерства строительства, архитектуры и ЖКХ занял Балахоев Микаил, который имеет богатый опыт работы в строительной сфере", - сказал собеседник агентства.
По его данным, министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации возгласил Волков Руслан, который с 2013 года работал в должности замдиректора по региональным проектам и связям с государственными органами в Фонде поддержки исламской культуры и образования.
Исполняющим обязанности министра по физической культуре и спорту Ингушетии назначен Мургустов Магомет.
Исполняющей обязанности министерства образования и науки Республики Ингушетия назначена Бокова Эсет, до этого занимавшая пост директора лицея в Сунже.
В то же время, руководитель администрации главы Ингушетии Муслим Яндиев и его заместитель Фатима Бокова освобождены от занимаемых должностей, сообщил в понедельник агентству "Интерфакс-Юг" источник в правительстве региона.
"Яндиев и Бокова покинули свои посты", - сказал собеседник агентства.